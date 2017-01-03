杯葛中央政府總預算 柯建銘：國民黨為反對而反對

2017-01-03 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕2017年已經開始，但立法院卻還未通過今年度的中央政府總預算案，民進黨立院黨團今天提案召開臨時會，處理包括總預算案等7大案，但國民黨卻提出4000多個議案杯葛，讓藍綠立院黨團爆發口水戰。民進黨立院黨團總召柯建銘向媒體強調，民進黨就算在野，也從不杯葛總預算案、國營事業預算。

針對國民黨提出4000多案，柯建銘日前痛批是「惡意性杯葛」，警告國民黨將「提前打烊」，而國民黨立院黨團書記長江啟臣也反批，柯建銘稱民進黨從未杯葛總預算，是「選擇性失憶」、「換了位子就換了腦袋」。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，柯建銘2日表示，3日的臨時會要處理重中之重的總預算案，但會議卻要開到1月26日，原因就在於國民黨提出了4000多案杯葛，而公營事業預算也拖到去年12月30日才表決完，原因也在於國民黨提1500案杯葛。

柯建銘強調，江啟臣初為黨鞭，對立法院運作很多事情還不清楚，「請他回去問王金平前院長就知道了，民進黨從來不杯葛總預算案、國營事業預算，過去8年都是如此，國民黨是為反對而反對」。