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15縣市辦跨年晚會 全台1天燒掉7315萬元

今年全台共有15縣市舉辦跨年晚會，有媒體報導指出，15縣市在跨年晚會上共編列公務預算7315萬元，其中以台中市花費約1200萬元為全台最高。圖為中市在洲際棒球場舉行的跨年晚會。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-01-03  10:40

〔即時新聞／綜合報導〕今年全台共有15縣市舉辦跨年晚會，有媒體報導指出，15縣市在跨年晚會上共編列公務預算7315萬元，其中以台中市花費約1200萬元為全台最高，台北市與台南市各花約8百萬元居次。

據《上報》報導，「台灣採購公報網」資料顯示，今年全台有15個縣市辦跨年晚會，編列公務預算總額約為7315萬元。其中以台中市政府編列1200萬元預算為全台最高，台北市、台南市則分別耗費約8百萬元，桃園市則花費740萬元。

另外，新北、高雄市幾乎沒編列預算，新北市因跨年人潮多湧入台北市，近年已轉型辦「新北市歡樂耶誕城」，只有烏來區有小型跨年活動。高雄市兩場大型活動分別是夢時代跨年派對、義大世界跨年煙火秀，都是市政府與民間合辦。

報導也提到，屏東縣有6個鄉鎮各自舉辦跨年晚會，總經費也高達1千1百多萬元。新竹、苗栗、台東等縣市，礙於財政困難與需求性不高等原因於今年停辦大型跨年晚會。

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