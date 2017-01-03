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共軍遼寧號越第一島鏈 促成美日台首度接力聯防

中國遼寧號航母艦隊在穿越第一島鏈的同時，卻意外促成美、日、台三方聯防。圖為日本海上自衛隊P-3C反潛機。（美聯社資料照）

2017-01-03  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧號航母艦隊在穿越第一島鏈的同時，卻意外促成美、日、台三方聯防。據媒體報導，美國、日本、台灣此次同時派出P-3C反潛機，先後接力對遼寧號進行全面監控，在巧妙的默契下對共軍進行聯防。

根據《風傳媒》報導，去年12月25日中國軍隊派出遼寧號航母艦隊首度穿越第一島鏈，並繞行台灣東部海域。24日開始，日本海上自衛隊P-3C反潛機就從東海一直監控遼寧號穿過宮古海峽，美軍這次也接力派出P-3C監視遼寧號，最後在台灣東南方台、日防空識別區交界處，由台軍P-3C接手監控，全程掌握遼寧號的動向。

報導提到，我軍方人士表示，美、日、台三方，除了派出P-3C反潛機全程監控遼寧號外，也對跟隨艦隊的共軍潛艦進行偵潛任務，我軍方雖不願透露有無共軍潛艦的行蹤，但卻不否認美、日也派出潛艦監測遼寧號。

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  • 美、日、台此次同時派出P-3C反潛機，先後接力對遼寧號進行全面監控。（法新社資料照）

    美、日、台此次同時派出P-3C反潛機，先後接力對遼寧號進行全面監控。（法新社資料照）

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