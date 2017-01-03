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洪秀柱也將赴美 媒體爆：同日跟小英「打擂台」！

國民黨主席洪秀柱將赴美。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-03  08:44

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文將出訪過境美國，媒體報導，國民黨也安排主席洪秀柱赴美「打擂台」，兩人13日將同日身處舊金山。

《中國時報》報導，國民黨海外黨部安排洪秀柱率團，於1月13日赴美抵達舊金山，下榻於舊金山國際機場附近城市福斯特市的皇冠酒店，酒店東主蔡實鼎是堅定挺柱者，洪秀柱將在舊金山停留3天。報導指出，蔡英文將於1月13日夜間抵達舊金山，並下榻舊金山機場附近的凱悅酒店。

本報報導，對於蔡英文出訪並過境美國一事，台灣駐美代表高碩泰今在華府指出，蔡總統已明白宣示，這不是正式的參訪，過境就是過境，「不多也不少」。

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