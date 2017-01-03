傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
〔記者林良昇／台北報導〕中國相關人士釋出北京將在有必要時停止「三通」在經濟上孤立台灣的訊息，我涉兩岸事務人士認為，兩岸經貿是全球經濟體系一環，北京若斷三通，影響全球，是將兩岸關係國際化，且與中國官方所謂深化兩岸交流的說法背道而馳，並無跡象、也無可能，較類似中國對台的輿論戰，台灣不須自亂陣腳。
英國媒體《路透》引述接近中國高層的消息人士指出，北京方面正在考慮從軍事和經濟上懲罰台灣，有可能在接近台灣的地點舉行軍事演習，或是必要時中斷「三通」，在經濟上孤立台灣，讓台灣經濟撐不下去。
所謂「三通」，指兩岸間的「通郵」、「通航」、「通商」；對於相關報導，陸委會發言人邱垂正表示，沒有聽過類似的官方說法，對於報導引述消息人士的非官方說法，沒有評論。
據悉，針對北京斷「三通」的傳言，我方分析並無跡象，也沒有可能，原因在於兩岸間的通商和產業合作密實，已是全球生產供應鏈的重要環節，不只是兩岸，若北京片面中斷「三通」，是全球性的經濟問題，會把兩岸問題國際化，北京不會樂見。
我方涉兩岸官員認為，就算祭出經濟制裁也不會成功，因被制裁國絕不會屈服，而經濟行為比政治行為更靈活，可以採取各種變通方式互通有無，基本上世界上的經濟制裁都以失敗收場，在沒有民主原則和台灣普遍民意下，台灣人民也不會屈服在對岸壓力之下。
他分析，中國經濟短期沒有復甦跡象，若北京中斷「三通」是兩敗俱傷，也違反WYO（世貿組織）原則，而今年也是中國國家主席習近平鞏固權力最重要的一年，兩岸關係會以穩健為主，也是習近期對兩岸經貿發言的主調，若違背形同自打臉；相關說法類似中方對台釋出的輿論戰，台灣不須自亂陣腳。
習近平日前在中國全國政協新年茶話會上談到2017年兩岸關係，表示要堅持九二共識，推動兩岸經濟社會融合發展；中國國台辦主任張志軍則在新年賀詞中提到，推動兩岸經濟社會融合發展是兩岸關係發展的內在要求，符合兩岸人民的利益和願望。
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