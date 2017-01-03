| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 政治

談稅改主軸 林全：降綜所稅、增營所稅

行政院長林全談稅制改革時表示，主軸將在所得稅收不變的前提下，適度增加營所稅率、減少綜所稅。（資料照，記者林正堃攝）

2017-01-03  08:38

〔即時新聞／綜合報導〕今年將登場的稅制改革，主軸是營利事業所得稅及個人綜合所得稅。行政院長林全表示，將在所得稅收不變的前提下，適度增加營所稅率、減少綜所稅，行政院最快在今年5、6月推行修正草案。

綜合媒體報導，對於營所稅率是否能回到過去的25％，林全表示，他不敢講多少，這要尊重大家意見，但幅度調整不是那麼大。林全說，我國綜所稅與營所稅邊際稅率差距太大，綜所稅最高稅率是45％，營所稅率17％，使許多本國投資人變成外國人，造成「假外資」盛行，妨礙高階人才在台工作意願。

林全說，想要將人才留在台灣，稅是重要因素，其中綜所稅率45％與鄰近國家相比偏高。外界曾建議的股利全額扣抵、分離課稅，這些都是方法之一，要先把稅制調整方向確定再來看。而且一定要兼顧人才問題，不會只考慮股利所得問題。

林全認為，改革就是要減少經濟扭曲行為，稅改最快將在5、6月可以公開討論，但社會共識凝聚難度高，有多重挑戰，但他承諾會傾聽各方意見，考量長期利益，做出適當的決定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 個人綜合所得稅 林全 營利事業所得稅 稅改
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：談稅改主軸 林全：降綜所稅、增營所稅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.