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再添生力軍 民進黨增2位發言人

民進黨原有5位發言人：阮昭雄（左三）、王閔生（左一）、楊家俍（左三）、黃適卓（左五）、邱莉莉（左六）。今將添2位生力軍。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-01-03  07:33

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨發言人團隊再添生力軍，媒體報導，民主學院主任吳沛憶、新聞部副主任張志豪今將任民進黨發言人。

《中央社》報導，清大社會所畢業的吳沛憶，2013年任職小英教育基金會，2014年加入民進黨，並負責「民主小草」計畫，曾任民進黨媒體創意中心副主任，現任民進黨台灣民主學院主任。

報導指出，張志豪曾在總統蔡英文2010年競選新北市長時擔任新聞秘書，並在蔡英文身邊經歷2012總統大選與2016總統大選，2012年大選後進入立委蕭美琴辦公室擔任國會助理。張志豪曾因選戰期間，以連聲「謝謝」打斷媒體讓蔡英文脫身，被封為「謝謝哥」。

報導指出，民進黨目前有5位發言人，包括阮昭雄、王閔生、楊家俍、黃適卓、邱莉莉。今天上午民進黨將舉行「2016我們一起完成的事」臉書互動介面發表記者會，並公布2位新任發言人。

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