| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 政治

談一例一休「一魚多吃」 林全：漲價是必然

行政院長林全接受媒體專訪，談論一例一休。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-03  06:42

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全接受媒體專訪，談論一例一休。林全指出，一例一休有許多優點「一魚多吃」，但也須面臨物價上漲等必然結果。

林全接受《中國時報》專訪，指出修《勞基法》目的是讓勞工勞動條件變好，企業也可能因此多僱用勞工，解決失業率問題，可以說是「一魚多吃」。林全表示，修法後勞工加班費若沒增加，就代表休息增加，以價（加班費）制量（工時）。

但林全在專訪中也指出，在維持生產力前提下，勞工工時減少，便須多僱勞工、多付加班費，物價調漲是必然結果。此外，企業的員工分紅可能減少，調薪空間也變小。至於產業無人化、智慧化，林全認為是未來產業發展趨勢，勞基法僅是小小的誘因之一。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 林全
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：談一例一休「一魚多吃」 林全：漲價是必然


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.