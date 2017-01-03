談一例一休「一魚多吃」 林全：漲價是必然
2017-01-03 06:42
行政院長林全接受媒體專訪，談論一例一休。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全接受媒體專訪，談論一例一休。林全指出，一例一休有許多優點「一魚多吃」，但也須面臨物價上漲等必然結果。
林全接受《中國時報》專訪，指出修《勞基法》目的是讓勞工勞動條件變好，企業也可能因此多僱用勞工，解決失業率問題，可以說是「一魚多吃」。林全表示，修法後勞工加班費若沒增加，就代表休息增加，以價（加班費）制量（工時）。
但林全在專訪中也指出，在維持生產力前提下，勞工工時減少，便須多僱勞工、多付加班費，物價調漲是必然結果。此外，企業的員工分紅可能減少，調薪空間也變小。至於產業無人化、智慧化，林全認為是未來產業發展趨勢，勞基法僅是小小的誘因之一。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 信義湧賞梅人潮 估週末盛開
- 瑤瑤被卜有新戀情 命理師：今年情斷金陽
- 台客名嘴好犀利 自爆今年要發了
- 獲聘國策顧問 胡清嫻：為新住民發聲
- 臉書上寫會努力 跨年夜連續偷竊
- 流刺網纏身 幼豚魂斷澎湖灣
- 台灣機器人大戰 華碩施崇棠親自到府安裝
- 不敵「滅頂」 台灣康師傅解散
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 海瑞摃丸從新竹菜市場紅到國際
- 維也納音樂會直播 高雄台中樂迷嗨
- 鐵達尼沉船 大火才是禍首
- 韓下任總統人選民調 文在寅贏潘基文
- 北埔六塘落羽松爆紅 連假車潮塞翻
- 姪女嫁作嘉義媳婦 蔡英文贈花籃
- 「大胃女王」萌梓吃出意外 呼吸困難急送醫
- 〈職場全壘打〉裁判的職責
- 巴西監獄幫派械鬥 死者慘遭斬首肢解
- 順天國中人行道完工 再爭彩繪
- 遠東科大流行音樂產管系 邀澎恰恰執教
- 木柵路四、五段合併徵收 將開說明會
- 長榮颱風天硬飛 民航局︰強化起降作業
- 台南》空污攻陷鄉村 綠支持者開砲
- 與大成合作 賣進港澳中國
- 保台護國 防空制海飛彈層層佈網
- 吳慷仁為戲落髮 邵雨薇補刀
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC study to decide fate of Songshan airport
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 〈媽媽真偉大〉懷孕變性情 終於做回自己
- 元旦登石夢谷失聯 恐誤闖山老鼠賊窩
- 〈旅遊的滋味〉安帕瓦水上市場與螢火蟲
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存亡危機
- 今年001號地震 台東清晨地牛翻身規模4.3
- 土耳其夜店遭恐攻 傳美早已示警
- 《灣生》導演控田中實加 剽竊心血出書
- 黨產會下月辦聽證 3軸線查救國團
- 趙傳巡演字幕凸槌 霸氣喊重唱
- 上班一族徵文─360行工作照
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：談一例一休「一魚多吃」 林全：漲價是必然
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分