談一例一休「一魚多吃」 林全：漲價是必然

行政院長林全接受媒體專訪，談論一例一休。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-03 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全接受媒體專訪，談論一例一休。林全指出，一例一休有許多優點「一魚多吃」，但也須面臨物價上漲等必然結果。

林全接受《中國時報》專訪，指出修《勞基法》目的是讓勞工勞動條件變好，企業也可能因此多僱用勞工，解決失業率問題，可以說是「一魚多吃」。林全表示，修法後勞工加班費若沒增加，就代表休息增加，以價（加班費）制量（工時）。

但林全在專訪中也指出，在維持生產力前提下，勞工工時減少，便須多僱勞工、多付加班費，物價調漲是必然結果。此外，企業的員工分紅可能減少，調薪空間也變小。至於產業無人化、智慧化，林全認為是未來產業發展趨勢，勞基法僅是小小的誘因之一。