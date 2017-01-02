坦言政治不輕鬆 王浩宇：我其實累了
2017-01-02 23:24
〔即時新聞／綜合報導〕網路世代藉由經營社群媒體等方式，讓政治不再由主流媒體把持，更貼近人民的生活，也造就了許多政治素人的崛起；從經營臉書粉絲專頁「我是中壢人」起家的綠黨桃園市議員王浩宇，晚間在政論節目上坦言「政治是一個很累的工作」、「我其實累了」，並表示自己還在考慮往後是否要繼續從政。
王浩宇晚間於政論節目《政經看民視》分享從政的心路歷程，表示當初自己為了繳交大學的作業，創辦「我是中壢人」粉專，從一開始不受到關注和支持，到現在成為了地方上探討公共事務的平台，「在大家的支持下讓我往這邊走」，自己也因此踏上了從政的道路。
王浩宇坦言，自己想看看「網路可以帶我走到哪裡」，進入桃園市議會後才發現，「政治是一個很累的工作」，從早到晚要應付里長、應付所有選民，其實不是那麼輕鬆，「地方上蠻多民眾關心我未來要走哪裡，只是我其實累了；我自己也在想說以後要從政還是繼續做生意或做別的」。
王浩宇指出，有感於教育非常重要，自己仍會持續推出教育體制的政見，包括延後上學等，並推動落實；在議會的這段時間，也發現民眾比較關心立法院，對於地方議會的監督很少，自我期許能夠將自己的經驗傳授給年輕人，讓年輕人能進議會推動改革。
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