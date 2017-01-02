| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴西監獄暴動約60死 數名死者遭斬首 北市1女子深夜陳屍套房 另名男子送醫急救 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 政治

「時力平均支持度有10％」 徐永明：2018是重要考驗

2017-01-02  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣政黨「時代力量」雖然在2015年才成立，但很快就吸引到年輕人的選票，成為國會第3大黨。今天時代力量黨團總召徐永明更表示，期望在下次的選舉能夠獲得10席以上的立委席次。

徐永明今天在臉書表示，他日前接受日本媒體訪問，發現日本學者有持續觀察台灣「天然獨」世代對國民黨與大中國意識的反彈。他說，台灣社會未來要面對世代問題，年輕世代會有不平等感、認為難有階層流動的機會，而年金改革就是接下來立院將處理的重點議題。

徐永明也說，時代力量的支持群眾大多為年輕族群和高學歷者，立法院目前為止仍是時代力量最重要的舞台。徐永明表示，時代力量期望在下次選舉能獲得全國10%以上得票率、含區域立委共能有10席以上的立委席次。

徐永明說，時代力量目前的平均支持度都有10%，有些地區最高還出現15%到20%的支持度。但他認為，支持度是否會同等轉換成選票，2018年的地方選舉將是時代力量最重要的考驗。

廣告
  • 時代力量立委徐永明表示，支持度是否會同等轉換成選票，2018年的地方選舉將是時代力量最重要的考驗。（資料照，記者簡榮豐攝）

    時代力量立委徐永明表示，支持度是否會同等轉換成選票，2018年的地方選舉將是時代力量最重要的考驗。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018選舉 徐永明 時代力量 立委
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：「時力平均支持度有10％」 徐永明：2018是重要考驗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.