「時力平均支持度有10％」 徐永明：2018是重要考驗
2017-01-02 22:53
〔即時新聞／綜合報導〕台灣政黨「時代力量」雖然在2015年才成立，但很快就吸引到年輕人的選票，成為國會第3大黨。今天時代力量黨團總召徐永明更表示，期望在下次的選舉能夠獲得10席以上的立委席次。
徐永明今天在臉書表示，他日前接受日本媒體訪問，發現日本學者有持續觀察台灣「天然獨」世代對國民黨與大中國意識的反彈。他說，台灣社會未來要面對世代問題，年輕世代會有不平等感、認為難有階層流動的機會，而年金改革就是接下來立院將處理的重點議題。
徐永明也說，時代力量的支持群眾大多為年輕族群和高學歷者，立法院目前為止仍是時代力量最重要的舞台。徐永明表示，時代力量期望在下次選舉能獲得全國10%以上得票率、含區域立委共能有10席以上的立委席次。
徐永明說，時代力量目前的平均支持度都有10%，有些地區最高還出現15%到20%的支持度。但他認為，支持度是否會同等轉換成選票，2018年的地方選舉將是時代力量最重要的考驗。
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