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談灣生事件 蔡正元：已非「賤」字可形容

2017-01-02  21:55

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》監製、書籍作者田中實加（本名陳宣儒）近日坦承身份造假引發熱議，國民黨中央政策會執行長蔡正元對此在臉書批評，「假灣生」否定、捏造自己的出身身分，「去迎合台獨論述和殖民心態，這已不是『賤』字可以形容。」

蔡正元大談「出身的尊嚴」，稱受到日本統治，產生不少「被殖民斯德哥爾摩症候群」的台灣人，以擁有中國血緣為恥，妄想沒有中國血統，卻幻想自己有日本血緣。「有什麼血統是客觀的生物學議題，但最近還有台獨份子鼓吹反中思潮，刻意擴大這些症候群。」

蔡正元批評，有假日本人自稱「灣生」後代，寫了「娘家」似的「灣生回家」，還被台獨份子大肆吹捧，《灣生回家》剛好記錄部分台灣人的無知與無恥。「這些人否定自己的出身血緣，捏造自己的先祖血統，去迎合台獨論述和殖民心態，這已不是『賤』字可以形容。」

對此有網友認同並留言道：「灣生有比較高尚嗎？」、「忘祖忘根，無知無恥」；不過言論分享到批踢踢，也有鄉民表示「止兀有事嗎？」、「那請客觀論述一下中華民族的血統成分是哪些？」、「9.2也否定自己被台灣養大」、「沒看過這樣罵自己的」。

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  • 紀錄片《灣生回家》監製、書籍作者田中實加近日坦承身份造假引發熱議，國民黨中央政策會執行長蔡正元對此在臉書做出評論。（資料照，記者黃耀徵攝）

    紀錄片《灣生回家》監製、書籍作者田中實加近日坦承身份造假引發熱議，國民黨中央政策會執行長蔡正元對此在臉書做出評論。（資料照，記者黃耀徵攝）

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