批柯P胡說八道 洪秀柱：台北市一定要拿回來
2017-01-02 16:47
〔即時新聞／綜合報導〕總統府前副秘書長羅智強日前宣布他將參選台北市長，為了慶祝臉書粉絲突破30萬，在今日於道南河濱公園舉行散步會，國民黨主席洪秀柱也在活動中露面，她認為現任的台北市長柯文哲總是在胡說八道，因此斬釘截鐵地表示國民黨一定要把台北市拿回來。
據《聯合報》報導，洪秀柱被問到2018年的參選打算，笑稱媒體過於抬舉她了，並沒有正面回答自己是否會投入雙北選戰。她指出國民黨現在需要的是推出最強的候選人贏下選舉，讓台北市重獲驕傲。
洪秀柱表示，柯P就任以來滿口胡言，沒看到有做任何建設，讓台北受到糟蹋。洪也強調，國民黨會拚下去，因為大家都有共同的理念，要為了黨和這個國家、這塊土地繼續努力下去。
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