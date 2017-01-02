眷村漸消失 綠委催生眷村文化保存專法
2017-01-02 15:58
眷改政策導致眷村逐漸消失，圖為高雄岡山空軍眷村醒村。（記者蘇福男攝）
〔記者蘇福男／高雄報導〕眷村是台灣特有的產物，但眷改政策導致眷村逐漸消失，立委邱志偉、劉世芳和許智傑聯手推動制定「眷村文化保存與發展條例」專法，希望提供眷村文化保存審議、認定、土地移撥、維護管理及經費來源等更完善的保障。
邱志偉指出，眷村融合了多元族群文化，也具有許多共同生活經驗和歷史記憶，是台灣特有的文化資產，高雄做為陸海空三軍重要基地，眷村面積多達80多公頃，鳳山有陸軍眷村，左營有最大面積的海軍眷村，岡山則有全國最具特色的空軍眷村。
他說，高雄市府近年來致力於眷村文化保存，鳳山陸軍與左營海軍眷村皆獲選為13處眷村文化保存區，唯獨空軍樂群村和醒村，雖被列為市定古蹟及歷史建築，但一直無法獲得關愛的眼神，他將力爭樂群村和醒村成為我國第14處眷村文化保存區。
邱志偉表示，眷村保存工作常面臨有專業但無管理權，有管理權卻無專業的困境，法律依據相當薄弱，為能有效保存並活化眷村文化資產，務必要制定專法，讓眷村保存的相關預算及資源挹注有法律保障，不再有資源分配黑箱、不合理的情況發生。
劉世芳也支持制定專法，她認為應由國防部提供房舍土地，文化部主導，其他如內政部、財政部相關部會配合，由地方政府執行、共同開發，且不能落入財團手裡，成為炒作地皮的工具。
目前初估樂群村、醒村整建維護經費，包含文資修復、調查研究、緊急支撐工程、周邊環境景觀改善、展示規劃再利用及文物搜集等，總經費將近9億元。
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