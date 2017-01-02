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姪女嫁作嘉義媳婦 蔡英文缺席

總統蔡英文的姪女蔡世容（左三）與眼科醫師黃柏旗（右三）婚宴，與雙方家長向來賓敬酒。（記者丁偉杰攝）

2017-01-02  15:32

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕總統蔡英文的姪女蔡世容嫁作嘉義媳婦，今天中午在嘉義市耐斯王子大飯店宴客，席開35桌，現場冠雲集，蔡英文因故未出席，親家公嘉義市地藏庵董事長黃俊森說，蔡總統忙著7日即將出國訪問事宜，但允諾與新人另找時間家庭聚會。

蔡英文同父異母的兄長蔡瀛政之女蔡世容，與黃俊森的兒子黃柏旗，愛情長跑6年，有情人終成眷屬，去年7月在美國登記結婚，今午在耐斯王子大飯店宴請至親好友，包括嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲、法務部保護司長羅榮乾等各界人士到場祝賀。

黃俊森開心地說，今早看到許多迎親車隊，心裡想著總算也輪到我們黃家了，他談起媳婦十分滿意，提到兒子與媳婦相識交往經過時指出，兒子在洛衫磯眼科執業時，學妹蔡世容檢查眼睛要帶隱形眼鏡，雙方因此相識，雙方交往1年多後，他才知女方姑姑是蔡英文。

女方家長蔡瀛政夫妻相當低調，婚禮過程婉謝媒體採訪，由親家公黃俊森出面說明。

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  • 蔡世容與黃柏旗倒香檳塔。（記者丁偉杰攝）

    蔡世容與黃柏旗倒香檳塔。（記者丁偉杰攝）

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