她感嘆「國旗圍巾」成絕響 遭網友一句話神酸

2017-01-02 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕曾代表國民黨參選副總統的王如玄，今稍早於臉書發文，以《國旗圍巾成絕響》為題，表示過去元旦升旗時她都會圍著國旗圍巾參加，感覺很溫暖，「但今年不再有這些了，國旗圍巾成絕響」。

王如玄接著上傳照片，秀出數條摺得整整齊齊的「國旗圍巾」，強調這些都是她的珍藏品，過去數年都曾在元旦升旗時陪伴著她，「感覺很溫暖」。

文章經轉發至PTT後引起爭論，許多網友認為今年元旦假期天氣很熱，不怎麼需要圍圍巾，也有人直言，凝聚愛國心並不是靠一條小小的圍巾，留言說「這次元旦連假很熱啊，買圍巾反而沒用啊」、「今年這麼熱，誰要圍圍巾？」、「維繫民心不是靠國旗」。

據悉，國旗圍巾近年來買氣不斷下滑，在2011年因建國百年賣至43萬條，但在2012年僅賣17萬條、2013年賣9萬條，而2014年更只賣出5萬條。雖然買氣下跌迅速，但前幾年國旗圍巾售價卻仍不斷翻漲，也因此引起輿論熱議。