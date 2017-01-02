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姑婆芋中毒1天後 徐國勇聲音依舊沙啞

2017-01-02  14:13

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇昨日參加完總統府元旦升旗後，返家誤把姑婆芋當成芋頭食用，隨即中毒送醫；經過1天的休息後，他現在稍微可以說些話，但喉嚨依舊不適，還需要時間調養沙啞的聲音。

據《蘋果日報》報導，徐國勇在醫院治療後，昨日午後已經回家休息，當時只能用臉書或簡訊和媒體交流訊息；到了今早他的聲音似乎有些微好轉，但聽起來還是很沙啞，而且沒辦法連續說話。

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  • 行政院發言人徐國勇昨日誤食姑婆芋，到了今日聲音還是沙啞。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院發言人徐國勇昨日誤食姑婆芋，到了今日聲音還是沙啞。（資料照，記者黃耀徵攝）

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