林全規劃無米樂走春 訪國策顧問崑濱伯
2017-01-02 13:40
行政院長林全台南走春，預定前往無米樂農村探訪新任國策顧問崑濱伯，也聽取有關農業政策建言。（記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕行政院長林全台南走春，預定前往無米樂農村探訪新任國策顧問崑濱伯，也聽取有關農業政策建言。
林全台南走春行程，由市府規劃中，傳大年初六前往菁寮拜訪87歲崑濱伯，預定順道走訪菁寮老街，向在地居民、遊客拜年，停留時間並不長，希望能聽取崑濱伯對農業政策的建言。
崑濱伯謙稱獲聘國策顧問「不夠格」，北京話不會講，且農業政策層面很廣，怕無法幫上忙，但建議閒置的台糖土地與休耕農地能有效活化、利用，畢竟這都是國家重要的資產。
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