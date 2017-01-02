曾文鼎升國旗時低頭 遭中國網友砲轟

曾文鼎在中國CBA職業聯賽打球。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-02 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕籃球好手「大房東」曾文鼎，是台灣指標性中鋒。在中國CBA職業聯賽打球的他，最近被中國網友發現，每場比賽奏國歌升旗時，都低著頭。此事被網友放到微博上後，中國多家媒體報導，中國網友也將他罵翻。

中國微博帳號「地瓜熊老六」擁有500多萬粉絲，昨日發布貼文，指在CBA上海隊的曾文鼎，在比賽前奏國歌升旗時低頭，批評他「只認人民幣，不認中國」。該網友還舉例，像是美國體操選手在今年奧運會時，就因升旗時，手沒有放在胸口，就被美國網友批評沒有愛國心。這名體操選手名叫道格拉斯（Gabrielle Douglas），並非土生土長的美國人，從小和父母從非洲移民美國，對於美國的情感不是很重，但最後在輿論的壓力下，她還是公開道歉。

「地瓜熊老六」說，美國NFL舊金山49人隊四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick），在熱身賽時拒絕在演奏國歌時起立，被美國準總統川普（Donald Trump）砲轟，「不喜歡美國可以滾出去」。但其實卡佩尼克在賽前演奏美國國歌時，堅持坐著不肯起立，目的是抗議美國的種族不公。

此事引起網友議論，引來網友批評，「那麼清高來大陸撈錢幹什麼？」、「大陸有些人就是賤要請台巴子」、「他可以滾了，滾出大陸」、「不認同就滾！」等。

但也有中國網友有不同看法，「哎！沒必要挑事情博關注」、「你這樣有意思嗎」、「你去看看NBA，升國旗的時候球員是不是低著頭」、「人家從小到大的國歌國旗都不是和我們一樣的啊，所以別人在這工作就要強迫和我們一樣？」、「無謂的對立有意思嗎」、「博主是腦殘吧？台灣升國旗奏國歌你會跟著唱嗎？」、「寫出這樣微博的傻逼有幾百萬粉真可怕」等。還有人說，畢竟中華台北體育代表隊是獨立於中國的存在，人家骨子裡是把中國作為國際大賽上潛在的對手，再說一個升國旗沒必要上綱上線。