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黨產問題超乎預期 邱大展：千金難買早知道

2017-01-02  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨不當黨產面臨清算，行管會主委邱大展屢屢站上火線，曝光率大增，但卻讓母親憂慮質問，「你都65歲還出頭幹什麼？」對此他只能回答，「人在江湖，身不由己」。

根據《中央社》報導，邱大展曾任台北市財政局長，2013年因涉雙子星案遭檢方起訴背信罪，雙手掩面哽咽落淚的畫面令人印象深刻，他後來雖無罪定讞，但還是感到「一生清譽毀了」。雙子星案風波後，家人雖曾要他別再從事公職，但在國民黨主席洪秀柱前赴他家說服其妻子下，他又搖身一變成為了國民黨的「大掌櫃」。

邱大展坦言，他原本就知道上任後要面對黨產問題，但不知道這麼嚴重，他現在面對一件又一件的官司，還背負發不出薪水的罵名，只能苦笑的說，「千金難買早知道」。問他如果可以重新選擇，是否還會接掌國民黨行管會？邱大展迂迴的說，「拜託你不要逼我，別讓我得罪人」。

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  • 國民黨行管會主委邱大展傳將請辭，他向媒體坦言沒料到黨產問題會那麼嚴重。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨行管會主委邱大展傳將請辭，他向媒體坦言沒料到黨產問題會那麼嚴重。（資料照，記者羅沛德攝）

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