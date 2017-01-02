| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 政治

洪秀柱怨藍委不挺 許淑華直言：支持吳敦義

國民黨主席洪秀柱接受媒體專訪，大談與立院黨團的不合。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-02  10:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨接受媒體專訪，談到與立院黨團總召廖國棟屢屢發生衝突，哀怨的直言「可能立委們另有屬意的主席人選」。對此，國民黨立院黨團副書記長許淑華回應表示，洪不用急著把立委歸類。

洪秀柱昨接受《聯合晚報》專訪，談到與廖國棟的分歧，質疑廖每每與她唱反調，甚至公開要求她下台，「到底代表多少黨團的意見？」她同時又話鋒一轉的說，可能是立委在黨主席選舉心裡已有屬意的人，就比較不太願意親近她。

根據《蘋果日報》報導，對於洪的言論，廖國棟低調不回應。許淑華則表示，目前還沒有人正式參選黨主席，洪秀柱不用急著把藍委歸類，不過，她個人屬意的主席人選是前副總統吳敦義，她呼籲吳不要再拖下去，否則基層黨員會越來越不耐煩。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廖國棟 洪秀柱 立委 藍委 許淑華
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：洪秀柱怨藍委不挺 許淑華直言：支持吳敦義


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.