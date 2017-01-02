洪秀柱怨藍委不挺 許淑華直言：支持吳敦義

國民黨主席洪秀柱接受媒體專訪，大談與立院黨團的不合。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-02 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨接受媒體專訪，談到與立院黨團總召廖國棟屢屢發生衝突，哀怨的直言「可能立委們另有屬意的主席人選」。對此，國民黨立院黨團副書記長許淑華回應表示，洪不用急著把立委歸類。

洪秀柱昨接受《聯合晚報》專訪，談到與廖國棟的分歧，質疑廖每每與她唱反調，甚至公開要求她下台，「到底代表多少黨團的意見？」她同時又話鋒一轉的說，可能是立委在黨主席選舉心裡已有屬意的人，就比較不太願意親近她。

根據《蘋果日報》報導，對於洪的言論，廖國棟低調不回應。許淑華則表示，目前還沒有人正式參選黨主席，洪秀柱不用急著把藍委歸類，不過，她個人屬意的主席人選是前副總統吳敦義，她呼籲吳不要再拖下去，否則基層黨員會越來越不耐煩。