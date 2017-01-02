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國民黨再杯葛 柯建銘：恐會提早打烊

2017-01-02  09:13

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立院黨團總召柯建銘，昨日首次參加總統府的元旦升旗典禮，結束後在臉書上展望2017年的台灣國運和立法院新挑戰。他最擔憂的是國民黨在臨時會上的態度，直指若藍委們再杯葛議事的話，國民黨恐怕會提前打烊。

柯建銘在臉書指出，立院從1月3日到26日召開的臨時會，最重要的是討論2017年中央政府總預算，但國民黨團先是提出1500案國營事業預算，經過表決大戰好不容易才處理完，但接著卻又拋出4000案，意圖杯葛總預算的審查。

柯建銘認為，這樣的作法對國民黨本身絕對是重大的利空，並使得藍營提前打烊。所以他希望朝野能夠一起協商完成重要的民生經濟法案，更呼籲國民黨一起共襄盛舉，達成新國會新文化的目標。

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  • 民進黨立院團總召柯建銘表示，國民黨若再杯葛臨時會，恐怕會提前打烊。（資料照，記者簡榮豐攝）

    民進黨立院團總召柯建銘表示，國民黨若再杯葛臨時會，恐怕會提前打烊。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 柯建銘在臉書上展望2017年的台灣國運和立法院新挑戰。（圖擷自柯建銘臉書）

    柯建銘在臉書上展望2017年的台灣國運和立法院新挑戰。（圖擷自柯建銘臉書）

  • 柯建銘呼籲國民黨一起共襄盛舉，達成新國會新文化的目標。（圖擷自柯建銘臉書）

    柯建銘呼籲國民黨一起共襄盛舉，達成新國會新文化的目標。（圖擷自柯建銘臉書）

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