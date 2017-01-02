川普會見蔡英文？ 總統府回應了...

川普會見蔡英文是否成真，川普語帶玄機。（美聯社資料照）

2017-01-02 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）在參加除夕慶祝活動前，被媒體詢問是否與總統蔡英文會面，川普表示，「但我們再看看，我們再看看。（But we’ll see…We’ll see.）」語帶玄機。據《蘋果日報》報導，總統府發言人黃重諺昨日表示，沒有這樣的規劃。

川普前天於佛州棕櫚灘的高球俱樂部參加除夕慶祝活動前，被問及是否會與過境美國的蔡英文見面，川普反問：「是在這裡過境？是在美國還是棕櫚灘？」他接著表示，沒有人跟他提過這件事。他在20日就職前不會和任何人見面，因為從儀節方面來講，有點不恰當。但他最後卻說，「但我們再看看，我們再看看。（But we’ll see…We’ll see.）」顯示語帶保留，沒有明確拒絕。