國民黨主管薪水裁減 秘書長減半後剩8萬元
2017-01-02 07:50
國民黨將在1月底啟動人事精簡方案，有媒體報導指出，國民黨主管薪水也將大幅裁減，如黨秘書長月薪將減半成8萬元。（資料照，記者叢昌瑾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨將在1月底啟動人事精簡方案，屆時近740位黨工將全部結清資遺且重新回聘，有媒體報導指出，國民黨主管薪水也將重敘後大幅裁減，如黨秘書長月薪將從原本的16萬減半成8萬元。
據《聯合報》報導，在過去的黨國體制下，國民黨秘書長薪水比照五院院長等級，月薪加上特支費，可高達30、40萬元，而洪秀柱去年上任黨主席後，秘書長月薪減至16萬元且沒特支費，如今又將再減半至8萬元。
另外，洪秀柱上任黨魁時，地方黨部主委月薪還有10萬元，這次裁減後，月薪也只剩下7萬元，黨務一級主管月薪則是7萬5千元。
報導也提到，近740位黨工資遺所需的年資結算金與資遣費，預估需要14億9千9百多萬元，至於經費從哪裡來，國民黨中央目前還在籌備中。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 泛舟哥洗手回本業 法拉利姐人氣慘跌險收攤
- 竹市動物園報喜 鴯鶓生圓蛋寶寶
- 傑愛婚》紫色夢幻婚 「鎖」住幸福
- 常加班又少錢 法警被當公職跳板
- 董事長台中跨年 重量級趕場
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- 藝文尾牙風 賴清德響應
- NBA》跨年夜 大帝 字母哥發威
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 田中實加認錯：我非灣生後代
- 〈三代同堂樂〉哪樣傳家寶 才是寶？
- 冷眼集》拉弓不發 必成虛發之箭
- 東海宿舍燒了 跨年夜驚魂
- 《中英對照讀新聞》Revelers bid adieu to a year of conflicts 向充滿衝突的一年道別
- 金正恩新年就開嗆 洲際飛彈快試射
- 不只追曙光 流星雨明晚最好看
- 北市跨年檢舉噪音83件 伍佰登場罰最高
- 怕了總統 菲人跨年不敢放炮
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 煙火遲射探頭看 男遭炸穿頭慘死
- 謝土地公 隧道包商贈貫通石
- 元大馬家第二代 52億買信義區整棟商辦
- 「好萊塢」變「好大麻」！洛杉磯地標遭新年惡搞
- 嘉市路跑慶新年 嘉縣迎最美日出
- 自由廣場》同婚爭議 只剩公投能解
- 徐國勇誤食姑婆芋中毒
- 張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻
- 黨產議題》蔡籲協商代替對抗 洪批風涼話
- GPS記錄跑程 消防正妹跑出2017圖案
- 上班一族徵文─360行工作照
- 〈分手快樂〉玻璃球裡的愛情
- 大白菜3顆50元 老農路旁叫賣
- 〈折翼少年〉大力地肯定他
- 民生建設基金會 疑為國民黨白手套
- 田中實加身份造假 同學：她可能走錯路了
- 軍方活化土地》基信營區將變更商用 估進帳逾200億
- 維納斯的呢喃（12／19～12／25）
- 「傑愛」世紀婚 「愛」巢意外爆話題
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨主管薪水裁減 秘書長減半後剩8萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分