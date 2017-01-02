國民黨主管薪水裁減 秘書長減半後剩8萬元

國民黨將在1月底啟動人事精簡方案，有媒體報導指出，國民黨主管薪水也將大幅裁減，如黨秘書長月薪將減半成8萬元。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-01-02 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨將在1月底啟動人事精簡方案，屆時近740位黨工將全部結清資遺且重新回聘，有媒體報導指出，國民黨主管薪水也將重敘後大幅裁減，如黨秘書長月薪將從原本的16萬減半成8萬元。

據《聯合報》報導，在過去的黨國體制下，國民黨秘書長薪水比照五院院長等級，月薪加上特支費，可高達30、40萬元，而洪秀柱去年上任黨主席後，秘書長月薪減至16萬元且沒特支費，如今又將再減半至8萬元。

另外，洪秀柱上任黨魁時，地方黨部主委月薪還有10萬元，這次裁減後，月薪也只剩下7萬元，黨務一級主管月薪則是7萬5千元。

報導也提到，近740位黨工資遺所需的年資結算金與資遣費，預估需要14億9千9百多萬元，至於經費從哪裡來，國民黨中央目前還在籌備中。