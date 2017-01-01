退休軍職月退俸沒入帳？ 退輔會：可能銀行作業疏失

2017-01-01 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，有領取新制退休俸的退休軍職人員反應，原本要在今日入帳的月退俸，卻沒有如期入帳，引發恐慌，許多退伍軍人今天因此打電話給退輔會詢問，導致退輔會電話被打爆。

《聯合報》報導，退輔會解釋，軍職退休俸金分成新、舊制，新制是由銓敘部退撫基金管轄，目前以台銀、合庫、一銀等3家銀行為主，舊制才是由退輔會負責發放，款項撥入郵局，但今天舊制的月退俸如期入帳，新制的月退俸卻沒有入帳。

報導稱，退輔會上午曾聯絡銓敘部，不過目前正值連假期間，銓敘部相關人員休假，退輔會表示，等連續假期結束後，銓敘部就會立刻解決。

但據《TVBS》報導，退輔會發放科長羅馬可指出，可能是銀行發放上的作業疏失，因為據他了解，在下午就有領取新制退休金的退休人員反應，他們的退休金已經陸續入帳。