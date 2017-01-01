一千毋當八百現？ 邱鏡淳訴「自宮」苦澀心情
〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是民國106年元旦，大家都知道新竹縣長邱鏡淳一早就拋出自砍歲出預算10億2200多萬的震撼彈，卻沒有人注意到他也在今天教了大家1句客家俚語「賒一千，毋當八百現」！講的就是他連8年歲出總預算沒被議會刪砍過1毛，今天卻得在大家歡天喜地之際，「自宮」部分歲出的苦澀心情。
邱鏡淳在緊急臨時縣務會議中的說法是「一千毋當八百現」，他說這句話講的是：給1000塊，倒不如800塊能夠現金給付。
明確的說法則是「賒一千，毋當八百現」。意思指與其向人或給人賒帳1000，還不如有800元現金握在手！這是邱鏡淳自陳他揮刀大砍預算後的心情。
因為他事後受訪表明，實在不願意老是在議會被轟、下鄉被鄉親長輩追問：到底何時才能領到從去年9月開始拖欠的3000元老人年金？
再加上縣府長期被監察院、審計室、行政院主計總處等關切過於龐雜的非法定社福支出，所以只好決定從「法」如流，把該檢討的都端出做一個總體檢，他認為刪刪減減後，能讓鄉親長輩們儘早拿到1500元現金在手，反而也比較好。
所以今天他以召開緊急臨時縣務會議方式，由各局、處火速提案且通過，一舉「自宮」刪減掉包含老人年金、國中小學免費營養午餐在內的8項非法定社福支出。
通過後，邱鏡淳告訴所有一級主管「大家出門要有頭戴鋼盔的準備」。
事實上這場緊急會議早已醞釀多時，有幕僚建議邱鏡淳不要在大過年期間拋出影響年節氣氛，但他選擇正面迎戰。
他受訪說，他執政對財務的規劃首重人事，就怕縣府團隊人心浮動，不能全力為鄉親服務。其次就是要持續建設，不能讓新竹縣因為沒錢而停了進步的腳步。
邱鏡淳強調，縣府這次的檢討是全面性的，就連他所開的政見～新生兒營養補助費也難逃被刪減之列，只有30萬元的縣民意外險因民意反應普遍良好，所以是唯一沒有刪減的。
儘管邱鏡淳說，今天的動作事前曾親向議長張鎮榮、副議長陳見賢溝通過，也派人口頭告知國民黨籍縣議員將有相關的動作。
但是明確的訊息和細節，卻直到縣務會議通過、各家即時新聞都見刊後才正式彙整送交議會，所以不僅在野議員們震驚，勞動黨籍縣議員高偉凱直接在臉書用「全縣新年不快樂！」為文抨擊，就連國民黨的議員們也有人支持邱鏡淳前述「準備戴鋼盔吧」的說法。
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標題：一千毋當八百現？ 邱鏡淳訴「自宮」苦澀心情
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