觀賞魏德聖新作 花媽：每個生命都不孤單

高雄市長陳菊（右4）與前考試院長姚嘉文夫婦，今傍晚受邀觀賞魏德聖新作，並與魏導一同舉出5、2手勢作宣傳。（記者王榮祥攝）

2017-01-01 19:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕名導演魏德聖今將新作52Hz，I love you特映會帶到高雄，並安排「高雄人」成為共同出品人，還邀市長陳菊與粉絲搶先同樂，體驗滿滿幸福感﹔陳菊則呼應影片主題，強調每個生命都不孤單，只要頻率對了、都有權力追求幸福。

高市府曾多次協助魏導拍片，另曾舉辦賽德克‧巴萊聯映會、KANO電影首映會，皆獲市民熱情支持，讓魏導印象深刻，這回特地邀「高雄人」成為新片共同出品人（投資者），並透露未來不排除來南部拍片。

陳菊代表市民感謝魏導用心、及對高雄影視產業的支持，強調市府跟她向來支持本土電影，不管魏導在哪裡拍片，市府都會全力支持好的電影﹔陳菊今天除帶領3位副市長替魏導新片背書，還邀請前考試院長姚嘉文夫婦一起觀賞。

本片故事描述花店老闆小心與巧克力師傅小安，從未戀愛卻每年都扮演喜鵲，他們面對愛情降臨將會如何﹖大河與蕾蕾相戀10年，愛情似乎隨柴米油鹽而逐漸消逝，也面臨愛情和麵包抉擇的困境。

透過兩對情侶的關係交錯呈現出都會男女各種類型的愛情，同時傳達「沒有人應該孤單」的概念。

高市文化局說明52Hz, I love You片名由來，是以西元1993年、美國海軍發現一隻只會發送52Hz音頻的鯨魚命名，一般鯨魚尋找同伴音頻介於15Hz至22Hz間，因為音頻不同，牠始終孤單游在海裡，找不到同伴、愛人。

魏導希望看完觀眾看完電影後都不再孤單，並獲得勇敢追愛的勇氣。