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沒受邀元旦升旗 郁慕明怨：我是個大咖！

新黨主席郁慕明在臉書自稱大咖。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-01  15:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天（1日）舉行元旦升旗典禮，新黨主席郁慕明因沒受邀相當不滿，在臉書自稱「我是個大咖」，並怒嗆「你們這些無知的蠢蛋才會那麼認真護主，想修理我！」

郁慕明今年沒受邀元旦升旗典禮，上月30日他就曾在臉書貼文，聲稱自己「不在意」，當時許多PTT網友反問他「不在意，幹嘛po文？」郁慕明今天再度po文，抱怨自己沒受邀一事。

郁慕明在文中指出，過去8年他都沒缺席，但今年非缺席不可，他透露有網友在臉書問他「是什麼咖，為什麼要邀請？」他怒回「我是個大咖！」並說他率先呼籲納粹事件不要霸凌學生，兩天後總統蔡英文也這樣說，他認為自己是「大咖」。

他還表示，不必去參加升旗「助紂為虐」，會羞辱國旗，並質疑「真相信他們心中有中華民國嗎？」

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  • 郁慕明在臉書自稱大咖。（圖擷自郁慕明觀察站臉書）

    郁慕明在臉書自稱大咖。（圖擷自郁慕明觀察站臉書）

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相關關鍵字： 元旦 元旦升旗典禮 新黨 蔡英文 跨年 郁慕明
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