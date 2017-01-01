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誤食姑婆芋 徐國勇：真的很可怕 如千針刺喉

行政院發言人徐國勇，因誤食姑婆芋，送醫急救，現已出院返家靜養。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-01-01  14:25

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇，在參加完元旦升旗後，返家吃早餐，卻誤食姑婆芋，緊急送醫，現已出院返家靜養，但由於有吞食汁液，目前喉嚨仍刺痛，暫時不能發言。

行政院發言人徐國勇今早在臉書稱，自己在參加完元旦升旗及欣賞三軍儀隊表演後，返家用餐，看到一大盤芋頭炒芋梗，夾了幾塊食用，吃下去時有麻辣感，他納悶「幹嘛芋頭炒辣椒？」隨後又夾了一根芋梗吃下，不料隨後「滿口發麻刺痛，接著喉嚨刺痛、到了胃也刺痛」，他才驚覺自己中毒了，緊急送醫，現已出院返家靜養。

根據《中央社》報導，徐國勇以簡訊回應說道，目前已回家靜養，應該沒有大礙，但暫難開口說話；行政院表示，徐國勇是在8時許吃早餐時誤食姑婆芋，隨即送網往新店耕莘醫院急診，大約10時返家休息，由於有吞食汁液，目前喉嚨仍刺痛，暫時不便說話。

對於為何會誤食姑婆芋，徐國勇也在臉書PO出一張自家後院的照片，認為：「大概是姑婆芋自己混水摸『芋』的長到後院所種的芋頭裡面，被拔來煑了」，對於吃下姑婆芋的感受，他仍心有餘悸的說：「真的很可怕！麻丶刺，如千針在刺喉丶刺胃」。

徐國勇也因喉嚨發炎，暫時不能發言，他表示：「讓我趁機休息2天」。

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  • 徐國勇表示，姑婆芋混入住家後院所栽種的芋頭中，不慎栽取煮食。（圖擷自徐國勇臉書）

    徐國勇表示，姑婆芋混入住家後院所栽種的芋頭中，不慎栽取煮食。（圖擷自徐國勇臉書）

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標題：誤食姑婆芋 徐國勇：真的很可怕 如千針刺喉


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