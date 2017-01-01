與黨團不合？ 洪秀柱：藍委心裡有其他黨主席人選

國民黨主席洪秀柱（中）談起黨中央和立院黨團的不合，坦言某些藍委也可能對黨主席選戰有自己屬意的人選。（記者陳志曲攝）

2017-01-01 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱接受媒體專訪時，認真談起藍營立院黨團和黨中央的不合，例如黨團總召廖國棟近日就因為黨魁選舉提前一事，批評柱柱姐是公然違法。洪秀柱則認為，廖國棟能代表多少黨團立委意見？而且某些藍委也可能對黨主席選戰有自己屬意的人選。

據《聯合報》報導，藍營黨中央和黨團在黨產議題、兩岸政策、反核災區食品進口等等，都出現有不同意見的狀況。洪秀柱坦承她都有在檢討，但她認為黨團內就是有些人說話比較大聲，其他藍委可能不想得罪人，也就沒出來表達自己的看法。

洪秀柱指出，某些立委似乎心有所屬，所以也就不太會和她熱絡起來。她接著分析其實自己過去在立院待的時間很久，新手立委應不會對她有意見；資深立委和她共識那麼久，也應該沒有不滿的地方，所以若要弄清楚為何會有隔閡出現，她認為之後要多接觸立委來做溝通。