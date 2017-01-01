蔡英文家族有喜事！ 姪女出嫁成嘉義媳婦

2017-01-01 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的家族在2017年剛開始就有喜事！小英旅居在美國的哥哥蔡瀛政最近嫁女，和嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森成為親家，這對新人分別是在美國開業的眼科醫師黃柏旗和藥劑師蔡世容，兩人明日將在嘉義耐斯王子大飯店舉行婚宴，並邀請蔡英文前來參加。

據《聯合報》報導，黃俊森透露兒子和媳婦在去年7月在美國就登記結婚了，趁著新年回台灣辦婚宴，明天中午會席開36桌廣邀各界好友和政商人士。37歲的新郎黃柏旗和33歲的蔡世容是加州大學洛杉磯分校的學長學妹，但直到蔡世容到黃的診所檢查眼睛，兩人才開始互相認識。

蔡英文和同父異母哥哥蔡瀛政感情向來不錯，她在洛杉磯的第一場訪美台僑餐會，身邊就跟著蔡瀛政和姐姐蔡瀛如全家人，當時蔡世容也當場獻花給小英。