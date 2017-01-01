「佛寺」升五星旗 魏明谷斥：有種去中國升中華民國旗

建商魏明仁自稱中華人民共和國人民，在碧雲禪寺舉行五星旗升旗典禮。（記者顏宏駿攝）

2017-01-01 13:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕曾經擔任過國軍連隊輔導長的魏明仁，6年前在爭議中取得彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」的產權，他把佛寺改為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，刻意選在今天元旦舉行「五星旗升旗典禮」，原本預計1000人參加，結果只來不到200人。

現場也來了抗議魏明仁霸佔廟產的信徒約10餘人，他們在場外播放「阿彌陀佛」，當司儀高呼「唱國歌」，竟然傳出「阿彌陀佛…阿彌陀佛」的聲音，現場十分尷尬，連台下「中華人民共和國的國民」都在笑。

對此事，彰化縣長魏明谷受訪怒嗆，「有種去中國升中華民國旗。」，他說，這種認賊作父，把佛寺拿來作政治用途的人，實在不值一顧，但為了國家安全他已指示田中警分局注意該組織在台的運作情況。

魏明谷說，此事有如一些退將領退休俸，到北京去看閱兵如出一轍，這些人受言論自由保護，可以在台灣土地升五星旗、唱中國國歌，正凸顯台灣具有民主自由的普世價值，相對的中國是極權專制的國家，台灣人若到中國揮青天白日旗，馬上被抓去關，這正顯示兩個「國家」完全不同，也更凸顯台灣民主自由的可貴。

碧雲禪寺原本是二水鄉著名的佛寺，14年前寺方委由魏明仁經營的營造公司改建，主體工程完工後，雙方發生糾紛，鬧上法院，魏明仁後來取得產權把眾多出家師父趕出佛寺，引起原有信徒不滿，原本魏向外界表示，他會請其它高僧前來主持廟務，結果現在被改成「中華人民共和國思想愛國基地」，原本的神像已不見，取而代表的是「中國夢」三個大字。

今天上午，魏明仁廣邀各界認同「中華人民共和國」的「台灣省民」一起來參加新年升旗典禮，原本說有上千人會來參加，結果只來了不到200人，現場五星旗飄揚，播放義勇軍進行曲，來採訪的台灣媒體不多，倒是中國多家電視媒體跨海前來報導，當台灣記者採訪魏明仁時，中國記者「閃在一邊」，台灣記者採訪完後，中國記者才採訪。

魏明仁說，這裡是中華人民共和國台灣省二水鄉的土地，他是中華人民共和國的人民，為祖國的復興大業奮鬥，他會以此地作訓練基地，未來一定會走上街頭宣揚理念。

建商魏明仁自稱中華人民共和國人民，在碧雲禪寺舉行五星旗升旗典禮。（記者顏宏駿攝）

建商魏明仁自稱中華人民共和國人民，在碧雲禪寺舉行五星旗升旗典禮。（記者顏宏駿攝）