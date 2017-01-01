台南公園滿百歲 賴清德：將進行百歲體檢

賴清德宣布將為台南公園進行百歲體檢。（記者蔡文居攝）

2017-01-01 12:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南公園今年滿百歲，市府工務局今天在台南公園舉行「台南公園周年慶」揭幕活動。市長賴清德表示，台南公園滿百歲慶祝活動，並非舉辦煙火等活動，而是為台南公園舉行百歲體檢，讓台南公園邁向另一個百年。

工務局長蘇金安表示，台南公園滿百年將進行一系列的整修，包括木棧步道改善，土壤硬化改善等，同時也將邀請日本庭園師北山先生，於公園管理所進行昔日瀑布再現工程。

另外，在6月17日公園正式滿百歲前，未來每個月也會舉辦生態，藝文等系列活動，邀請市民一起來慶祝台南公園滿百歲。