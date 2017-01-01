| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
妙齡女遭棄屍案 疑另有男子涉嫌 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 政治

外媒爆中國將經濟封鎖台灣？ 網友：霸凌行徑

《路透》報導，中國揚言經濟封鎖台灣。圖為106年總統府前元旦升旗典禮，與本文無關。（記者羅沛德攝）

2017-01-01  13:12

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，近來有中國高層人士提到，要避免台灣走向獨立的方法，無須透過戰爭，只要實施經濟封鎖，例如停止三通，即可達成目的。隨後消息轉載至批踢踢八卦板，引起網友諸多討論。

綜合媒體報導，近幾週中國解放軍高層的熱門話題，是如何解決台灣問題，目前雖仍不清楚北京當局是否作出任何決定，但一名定期與中國高層官員會面人士表示，如果台灣想製造麻煩，中國也可以。

對此，網友在批踢踢八卦板上熱烈回應。有網友怒批，中國「整天吃我豆腐又壓迫，我還要乖乖的任他擺布」，也有人用「霸凌」一詞形容中國的行徑，「向霸凌者低頭，換來的只是更多的霸凌」，還有人嗆，「懲罰？你以為你是誰？」。

另外，有人戲稱，「也不講台獨，就跟你扯維持現狀，結果是中國沉不住氣」，另有網友質疑，「怎麼可能停止三通，對雙方都很不利」，但也有人表示，「台灣遇大浪才能思痛轉型」，還有人主張，「台灣應降低與中國經貿依存，並深化與美國的關係」，並反問「全世界是只有中國一個國家嗎？」，盛讚新南向政策，是有「先見之明」。

此外，也有部分網友質疑，外媒報導消息來源的可信度，「路透社是放話管道喔？」，並懷疑可能是假消息，卻捕風捉影，還「一堆人高潮」。

廣告
  • 外媒報導，近來有中國高層人士提到，要避免台灣走向獨立的方法，只要實施經濟封鎖即可。隨後消息轉載至批踢踢八卦板，引起網友諸多討論。（圖擷取自批踢踢八卦板）

    外媒報導，近來有中國高層人士提到，要避免台灣走向獨立的方法，只要實施經濟封鎖即可。隨後消息轉載至批踢踢八卦板，引起網友諸多討論。（圖擷取自批踢踢八卦板）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台灣 台獨 經濟 網友
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：外媒爆中國將經濟封鎖台灣？ 網友：霸凌行徑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.