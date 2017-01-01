外媒爆中國將經濟封鎖台灣？ 網友：霸凌行徑

《路透》報導，中國揚言經濟封鎖台灣。圖為106年總統府前元旦升旗典禮，與本文無關。（記者羅沛德攝）

2017-01-01 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，近來有中國高層人士提到，要避免台灣走向獨立的方法，無須透過戰爭，只要實施經濟封鎖，例如停止三通，即可達成目的。隨後消息轉載至批踢踢八卦板，引起網友諸多討論。

綜合媒體報導，近幾週中國解放軍高層的熱門話題，是如何解決台灣問題，目前雖仍不清楚北京當局是否作出任何決定，但一名定期與中國高層官員會面人士表示，如果台灣想製造麻煩，中國也可以。

對此，網友在批踢踢八卦板上熱烈回應。有網友怒批，中國「整天吃我豆腐又壓迫，我還要乖乖的任他擺布」，也有人用「霸凌」一詞形容中國的行徑，「向霸凌者低頭，換來的只是更多的霸凌」，還有人嗆，「懲罰？你以為你是誰？」。

另外，有人戲稱，「也不講台獨，就跟你扯維持現狀，結果是中國沉不住氣」，另有網友質疑，「怎麼可能停止三通，對雙方都很不利」，但也有人表示，「台灣遇大浪才能思痛轉型」，還有人主張，「台灣應降低與中國經貿依存，並深化與美國的關係」，並反問「全世界是只有中國一個國家嗎？」，盛讚新南向政策，是有「先見之明」。

此外，也有部分網友質疑，外媒報導消息來源的可信度，「路透社是放話管道喔？」，並懷疑可能是假消息，卻捕風捉影，還「一堆人高潮」。