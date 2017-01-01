「自自冉冉」有誤？賴和長孫：台客語發音就明白
2017-01-01 12:18
總統府今年春聯、紅包袋樣式。（資料照，記者蘇芳禾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統府日前公布春聯樣式，不過，春聯中的賀詞「自自冉冉、歡喜新春」卻引發討論，不少人認為照平仄來看應該是「自自由由」，不過，賴和的長孫、賴和基金會的創辦人賴悅顏卻解答，祖父當初的原文是「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」。
立委呂孫綾今早在臉書上透露，昨天遇到台灣現代文學之父賴和的長孫賴悅顏，她也趁機會請教他是「自自由由」還是「自自冉冉」？賴悅顏向她解釋原文「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」，本意是自然幸福，歡喜過年，如果「自自冉冉」用台語或客語發音，意思就是「自自然然」。呂孫綾說，不管是自冉被理解為自然、自由，賴董事長都是萬分肯定小英總統選擇台灣文學作為向全民祝褔的賀歲春聯。
總統府這次的春聯賀詞是「自自冉冉、歡喜新春」，其靈感來自台灣新文學之父賴和1915年的創作，卻被台灣文學館長廖振富質疑，認為「自自冉冉」不符平仄，原文應是「自自由由」，並指當初賴和原詩應該是誤寫。作家張大春甚至批評：「人家自自由由，你自自冉冉，還發明了個荒腔走板的說頭，總統府你也真是太自由了。」
總統府昨回應，賀詞是引用賴和基金會出版的版本，祝福全體國人，整年為家事工作辛勞之餘，能夠自在歡喜，跟親愛的人團聚，過一個幸福好年，並尊重其它不同的意見。
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