| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
妙齡女遭棄屍案 疑另有男子涉嫌 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 政治

逗趣動畫賀卡 花媽與副手被塑熱舞團體

高雄市長陳菊、議長康裕成清晨參與元旦升旗（記者王榮祥攝）

2017-01-01  11:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今早在臉書、P0出一份遲來的聖誕節動畫賀卡，動畫來自不知名市民朋友的創意，將花媽與三位副手許立明、史哲、許銘春改造成熱舞團體，兩小時內就吸引上萬人次觀賞。

影片全長一分零五秒，花媽與副手們被穿上綠色聖誕裝，先是分類卡片、接著整理禮物，工作間還一邊大跳熱舞﹔除了花媽，副市長史哲亮相的時間最多，還特別被設計翻筋斗。

陳菊在臉書留言，表示收到市民朋友為她及三位副市長製作了一部「逗趣」的短片，雖然時程上有些延遲，但謹以這部短片敬祝大家2017新年快樂。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 熱舞 花媽 賀卡
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：逗趣動畫賀卡 花媽與副手被塑熱舞團體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.