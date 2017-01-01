逗趣動畫賀卡 花媽與副手被塑熱舞團體

高雄市長陳菊、議長康裕成清晨參與元旦升旗（記者王榮祥攝）

2017-01-01 11:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今早在臉書、P0出一份遲來的聖誕節動畫賀卡，動畫來自不知名市民朋友的創意，將花媽與三位副手許立明、史哲、許銘春改造成熱舞團體，兩小時內就吸引上萬人次觀賞。

影片全長一分零五秒，花媽與副手們被穿上綠色聖誕裝，先是分類卡片、接著整理禮物，工作間還一邊大跳熱舞﹔除了花媽，副市長史哲亮相的時間最多，還特別被設計翻筋斗。

陳菊在臉書留言，表示收到市民朋友為她及三位副市長製作了一部「逗趣」的短片，雖然時程上有些延遲，但謹以這部短片敬祝大家2017新年快樂。