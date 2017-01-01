元旦升旗典禮 台獨人士呼口號、舉旗遭警架離

106年總統府前元旦升旗典禮1日舉行，其中有數位民眾手持「台灣獨立」的旗幟，遭警方架離。（記者廖振輝攝）

2017-01-01 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天總統府前舉行元旦升旗典禮，但有數位民眾手持「台灣獨立」的旗幟，並呼喊口號，遭警方架離，雙方一度拉扯，爆發推擠衝突。被架離的民眾怒批，「為什麼旁邊舉彩虹旗的都沒事，我們舉台灣獨立旗，就要被這樣對待」。

綜合媒體報導，遭架離的台獨人士受訪時表示，「如果今天中華民國真的等於台灣、就是代表台灣政權的話，那為什麼我們會被這樣對待？」，並反問，「台灣人建立台灣國，難道不對嗎？很奇怪嗎？」，還質疑力挺婚姻平權者高舉彩虹旗都沒事，「為何我們舉台灣獨立旗就要被這樣對待，這到底是出了什麼問題？」，更直言，如果中華民國等於台灣的話，「我們今天就不會這樣被拉出來」。

數位台獨人士高舉台獨旗幟進場時，遭到警方攔阻，雙方雖一度爆發拉扯，還怒批「也太暴力了吧」，但隨後退到一旁受訪表達不滿後，即和平離開現場，沒有再爆發衝突。