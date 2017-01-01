不用武力解決台灣？ 路透：中國揚言經濟封鎖

《路透社》報導指出，近來有中國北京高層人士說，要避免台灣走向獨立可不用透過戰爭，只要經濟封鎖台灣就可達成目的。（歐新社）

2017-01-01 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國準總統川普與總統蔡英文通話，造成中國官方與社會輿論高度緊張，有外媒報導指出，近來有中國北京高層人士說到，要避免台灣走向獨立的方法可不用透過戰爭，只要經濟封鎖台灣就可達成目的。

據《路透社》報導，如何解決台灣問題，在最近幾個星期間成為中國解放軍高層的熱門話題，目前還不清楚北京當局是否作出任何決定，但一名在北京定期與軍方高層會面的官員說，如果台灣想製造麻煩，中國也可以，他還說「而且我們會重擊台灣」。

一名與解放軍經常接觸的退休資深官員更揚言，中國不需發動戰爭就能讓台灣屈服，只要在經濟上孤立台灣，沒有直航與經貿往來就撐不了太久，完全不需要透過戰爭。

一位不具名的美國國防官員則表示，中國在過去一個月做出不少挑釁動作，如派出航空母艦繞台灣進行演習、成功挖腳台灣友邦聖多美普林西比。

報導也提到，我國國防部發言人陳中吉被問到，台灣要如何應對中國挑釁？他則說台灣有充分準備，會做最壞及最好的打算。

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路透社