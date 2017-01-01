談國民黨主席改選 朱立倫：盼新年新氣象

2017-01-01 10:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕針對國民黨主席將提早至5月改選，新北市長朱立倫今受訪表示，希望國民黨能有新年新氣象。

國民黨黨主席選戰將於5月20日舉行，除現任黨主席洪秀柱，前副總統吳敦義、前台北市長郝龍斌也各有擁戴聲，甚至有傳言前總統馬英九也有意回鍋參選，記者今問朱立倫對此有何看法？朱立倫先是以「今天是新年，祝福大家新年快樂。」閃避話題，最後簡短表示希望國民黨新年新氣象，大家能夠團結，不斷地改革。

至於新年有何新希望？朱立倫說希望全民平安健康快樂，新北建設推動順利，進展快速。