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新的一年 毛振飛：盼更多年輕人投入工運

2017-01-01  10:36

〔即時新聞／綜合報導〕2016年發生了華航空服員罷工、拒砍7天假等勞工運動，而這幾場工運的幕後，30多年工運老將、桃園市產業總工會顧問毛振飛無役不與。毛在新年伊始接受媒體訪問表示，新的一年他希望更多年輕人加入工運。

根據《蘋果日報》報導，毛振飛指出，今年勞工運動一波未平一波又起，除了因為經濟環境變差，也因為年輕人勞動意識覺醒，很多老工會都有新血加入，讓他覺得工運的未來，「整體來看是好的！」

毛振飛還指出，去年國會一例一休立法，他與夥伴上街頭、丟煙霧彈、二度絕食，但都抗議無效，反觀支持同婚的活動可以號召20多萬人上街，讓他覺得還是有很多人對自身工作權益，抱持「忍一忍就過」的保守觀念。

毛振飛認為，台灣現在已經不是經濟成長的時代，中下階級並不是靠努力就可以向上流動，新的一年他希望年輕人在不好的時代，要學習團結、組工會，改變自己的環境。

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  • 桃園市產業總工會顧問毛振飛近一年活躍於各大工運活動。（資料照，記者陳志曲攝）

    桃園市產業總工會顧問毛振飛近一年活躍於各大工運活動。（資料照，記者陳志曲攝）

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