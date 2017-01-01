請教王金平政治？ 柯P: 學習未必要有目的

台北市長柯文哲今天參加元旦健走活動，立法委員王金平也出席，兩人台上互動頻頻。（記者鍾泓良攝）

2017-01-01 10:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天參加元旦健走活動，立法委員王金平也出席，兩人台上互動頻頻。柯受訪時表示，自己過去從沒有私下去找王金平，有空時會去拜訪；至於是否會請教政治問題，柯回應，甚麼都可以問，學習未必需要有目的。

媒體詢問柯文哲是否覺得市政越來越累，柯文哲受訪表示，還好啦，最困難的時候已經過去了。媒體追問甚麼是最困難的，柯回應是團隊的磨合，認為現在團隊已經穩定了。

而對於今年對自己有甚麼期許，柯說，「認真過每一天，如果可能的話，就快樂地過每一天。」