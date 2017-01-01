柯P新年第1天有夠忙！ 跨年、升旗、健走全參加
2017-01-01 09:56
台北市長柯文哲（左）、夫人陳佩琪（右）在跨年晚會現身。（資料照，記者趙世勳攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在2017年的第一天，改不了嗡嗡嗡到處跑的本性，先是在跨年晚會露面，今早則參加總統府元旦升旗，接著又到健走活動參一咖。
據《三立新聞》報導，柯文哲在健走行程露面時，沒有像去年一樣走完全程，只有前來致詞和熱身而已，他笑稱自己是在偷懶。
柯文哲透露自己目前的確有點累，但最困難的時候不是現在，畢竟最艱辛的時候都已經過去了。他認為2017年應該比2016年還要好，因為整個市府團隊已經磨合得差不多了，都已經進入穩定狀態。
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