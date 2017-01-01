曾勸退郝龍斌爭黨魁？馬英九：沒聽過

2017-01-01 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今日以個人名義前往府前廣場，出席元旦升旗典禮，不顧右腳踝受傷仍要唱完國歌。過程中有媒體詢問馬是否曾勸退國民黨副主席郝龍斌競爭黨魁之位？馬英九對此則表示「不知道，沒聽說過」。

據《三立新聞》報導，馬英九今早由懷寧街與寶慶路口安檢站進入會場，身旁跟著許多隨扈保護，他透露自己的腳傷大概休息兩週就會好。至於是否對總統蔡英文或國民黨主席洪秀柱有新的期待？他僅說新的一年希望國家和國民黨會變得更好。

此外媒體相當好奇馬英九是否在國民黨主席之爭上，支持前副總統吳敦義而勸退郝龍斌，對此馬英九淡淡地說沒聽過這件事。