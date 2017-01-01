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跑去民眾區升旗 洪秀柱：我不想和小英站一起

洪秀柱今出席106年總統府前元旦升旗典禮，和民眾握手致意。（記者廖振輝攝）

2017-01-01  09:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱原本不打算參加元旦升旗典禮，但晚間11點多臨時通知媒體，表示她今將會出席典禮，不過她沒有進入府內和總統蔡英文一起升旗，洪秀柱說，因為執政者違法違憲、不把國家當一回事，所以不想和他們站在一起。

今年主辦單位僅寄送邀請函至主要政黨黨主席，原本洪秀柱不想參加，但昨晚臨時通知媒體將會出席升旗典禮。

洪秀柱在府前廣場的非管制區，和民眾一起站在重慶南路上，她也透露不和蔡英文站一起的原因。洪秀柱認為，執政者違法違、不把國家當一回事，因此不願意和他們站一起。

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