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陳菊元旦大談兩岸 喊話「異」中求同、減少誤解

高雄市長陳菊、議長康裕成清晨參與元旦升旗。（記者王榮祥攝）

2017-01-01  09:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今天清晨出席高雄市106年元旦升旗典禮時向對岸喊話，希望兩岸間能有更多對話交流，「異」中求同、減少誤解、增進和諧。

高市106年元旦升旗典禮上午7點半在高雄文化中心圓形廣場舉行，主辦單位高市社會局精心規劃，除招牌節目海軍陸戰隊樂儀隊的精彩演出，還特別邀請人聲團體現場演唱國歌，讓現場民眾在新的一年、耳目一新。

除市長陳菊率領市府團隊全員出席，包括議長康裕成、副議長蔡昌達、立委林岱樺，市議員張漢忠、曾麗燕、何權峰、翁瑞珠等均全程參與；現場粗估有數萬民眾，部分昨晚跨年、今早又趕來升旗。

陳菊致詞時表示，過去十年來，很感謝市民朋友支持，剩下兩年任期，市府團隊會全力以赴、不辜負市民期望，市府團隊有責任讓高雄更美好，希望市民朋友能支持，一起推動高雄轉型。

她進一步提到兩岸，期盼兩岸之間有更多對話交流，兩岸間異中求同，減少誤解、增進和諧。

但有現場民眾聽成「一」中！事後還跟親友確認？才知道是異中、不是一中。

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  • 海軍陸戰隊樂儀隊是升旗典禮的招牌節目。（記者王榮祥攝）

    海軍陸戰隊樂儀隊是升旗典禮的招牌節目。（記者王榮祥攝）

  • 數萬高雄市民參與元旦升旗典禮。（記者王榮祥攝）

    數萬高雄市民參與元旦升旗典禮。（記者王榮祥攝）

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