苗縣元旦升旗典禮 徐耀昌：務實開創新局

代表台灣參加國際性比賽，多次拿下世界冠軍的後龍國小扯鈴隊，在元旦升旗中演出，藉由轉動的扯鈴，轉出苗栗新希望。（記者張勳騰攝）

2017-01-01 07:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣迎接106年元旦升旗典禮，今早6點在苗縣府第一辦公大樓前廣場舉行，縣長徐耀昌與各級民代、大批民眾參加升旗迎接新的一年到來。面對財政困窘，縣長徐耀昌表示，在有限的資源下，將秉持務實開創、轉動苗栗的信念，開創苗栗新局，讓鄉親以身為苗栗縣民為榮。

典禮一開始由代表台灣參加國際性比賽，多次拿下世界冠軍的後龍國小扯鈴隊，藉由轉動的扯鈴，轉出苗栗新希望，精彩的演出，也博得滿堂彩。此外，建功國小舞蹈班的學生，則與苗栗縣吉祥物「貓裏喵」一同表演活動充滿朝氣的勁歌熱舞，一起以朝氣與活力，迎接新的一年。

今天參加升旗典禮的有立委陳超明、徐志榮、縣議會副議長陳明朝及苗栗市長邱炳坤等多位議員及鄉鎮長等。

徐耀昌指出，縣府團隊在有限資源下將持續邁步向前，以更務實堅定的態度，為縣民服務，並將交出亮麗成績，讓縣民以身為苗栗縣民為光榮。

徐耀昌表示，展望新的一年，縣府將秉持務實開創、轉動苗栗的信念，積極推動觀光，持續爭取更多觀光客到苗栗，縣內建設亦努力規劃，讓縣民有感，實現樂居山城、幸福苗栗的承諾。