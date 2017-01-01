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蔡正元請辭政策會執行長 洪秀柱當時反應是...

蔡正元將請辭黨中央的職務，洪秀柱想留人。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-01  07:34

〔即時新聞／綜合報導〕政策會執行長蔡正元將請辭黨中央的職務，他證實將會去企業工作，對於蔡正元的離開，其實洪秀柱香當不捨，甚至開玩笑和蔡正元說要企業「拿錢贖人」。

《上報》日前報導，蔡正元表示獲邀擔任淳安電子董事長，但會等明年5月黨主席改選後才離開；他強調目前只是「當義工」，本來就規劃黨主席選完就離開政壇。

當初洪秀柱找蔡正元擔任政策會執行長時，黨內出現反對的聲音，但洪秀柱表示，沒有人是十全十美，但國民黨是用人所長，甚至說：「就像我吧！也有人認為我的爭議性很大。」相當挺蔡正元。

《聯合報》報導，蔡正元說，其實對政治沒有野心，他想趁著還年輕過想過的生活，且之前接任時也說只幫一年，等黨主席改選就去職，目前已口頭向洪秀柱請辭，最快5月底就會到新的工作地點。

蔡正元強調，之後若洪秀柱遇到困難需要幫忙，他還是會以民間人士身分幫忙。蔡正元笑說，在他和洪提口頭請辭時，洪曾開玩笑要該企業拿錢來贖人。

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  • 蔡正元說，其實對政治沒有野心，他想趁著還年輕過想過的生活。（資料照，記者黃耀徵攝）

    蔡正元說，其實對政治沒有野心，他想趁著還年輕過想過的生活。（資料照，記者黃耀徵攝）

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