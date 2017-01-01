蔡正元請辭政策會執行長 洪秀柱當時反應是...
2017-01-01 07:34
蔡正元將請辭黨中央的職務，洪秀柱想留人。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕政策會執行長蔡正元將請辭黨中央的職務，他證實將會去企業工作，對於蔡正元的離開，其實洪秀柱香當不捨，甚至開玩笑和蔡正元說要企業「拿錢贖人」。
《上報》日前報導，蔡正元表示獲邀擔任淳安電子董事長，但會等明年5月黨主席改選後才離開；他強調目前只是「當義工」，本來就規劃黨主席選完就離開政壇。
當初洪秀柱找蔡正元擔任政策會執行長時，黨內出現反對的聲音，但洪秀柱表示，沒有人是十全十美，但國民黨是用人所長，甚至說：「就像我吧！也有人認為我的爭議性很大。」相當挺蔡正元。
《聯合報》報導，蔡正元說，其實對政治沒有野心，他想趁著還年輕過想過的生活，且之前接任時也說只幫一年，等黨主席改選就去職，目前已口頭向洪秀柱請辭，最快5月底就會到新的工作地點。
蔡正元強調，之後若洪秀柱遇到困難需要幫忙，他還是會以民間人士身分幫忙。蔡正元笑說，在他和洪提口頭請辭時，洪曾開玩笑要該企業拿錢來贖人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 府前元旦升旗 蔡英文唱國歌、不發表元旦祝辭
- 蔡正元請辭政策會執行長 洪秀柱當時反應是...
- 元旦演唱現場超嗨！ 滅火器與小英台上互動說這些...
- 苗縣元旦升旗典禮 徐耀昌：務實開創新局
- 新年致詞 賴神：最壞時刻已過去…
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 〈婚姻幸福學〉別讓嫉妒 毀了婚姻
- 阿里山湧萬人看日出 驚呼曙光好美！
- 報你知！元旦國道壅塞路段、時段
- 四地跨年 樂團預祝2018花博成功
- 竹縣尖石鄉跨年放煙火 原民藝人助陣賀新年
- 險遭趕出家門 孝子邊唸書顧病父
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 跨年慘劇！疑放煙火不慎爆炸 男子爆頭身亡
- 101煙火首次結合燈光秀 絢爛程度勝以往
- 生育事故救濟 延長2年半
- 中國進口硬木合板 美祭雙反調查
- 寂靜
- 怪物達比修 換邊發球「變」出驚奇
- 墾丁落山風5年來最強 2週「吹傷」10多人
- 鹿谷農會、合作社 特等獎茶王出爐
- 死纏分手女友 通緝犯開槍撞情敵
- 台塑化汽柴油 明起漲4角
- 警方掃毒 查獲奇葩藥頭「敷面膜」交易
- 台灣文創藝術博覽會 今開幕
- 周士淵叩關生涯4000分 今日轉播與賽事預告
- 阿緯樂當稱職奶爸 跨年向粉絲說抱歉
- 失言封殺三立 瑤瑤：新的一年要謹言慎行
- 陳金鋒合體滅火器飆唱倒數 台南跨年淚光閃閃
- 緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》
- 民歌、流行樂饗宴 南投上萬人跨年
- 約妹開毒趴 沒跨年就被抓
- 若有人因年改委屈 陳建仁：我願致歉
- 賣命兄弟16年 恰恰挑戰「勝」母「鋒」
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 嘉市「2017全嘉藝起來」跨年晚會 越夜越熱鬧！
- 「新生兒痤瘡」冒出頭 新手爸媽別擔心
- 二行程機車汰舊補助 明年擬取消
- 募資買魚助漁民 學甲3千尾台灣鯛免費送
- 龍崎圖書館整修 變得溫馨明亮
- 全球瘋跨年 各大城市接續邁入2017！
- 蔡英文：人民對改革的不安不耐 最大壓力來源
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡正元請辭政策會執行長 洪秀柱當時反應是...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分