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繼蔡正元後 邱大展也將請辭？

邱大展澄清，並沒有要請辭，他覺得會被這樣傳應該是之前幫中投董事長代轉辭呈所以才會被誤傳。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-01  08:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨政策會執行長蔡正元確定將請辭，轉戰民間企業擔任董事長，沒想到現在又傳出國民黨行管會主委邱大展將會請辭，邱被問到時否認傳言。

《聯合報》報導，邱大展澄清，並沒有要請辭，他覺得會被這樣傳應該是之前幫中投董事長代轉辭呈所以才會被誤傳。

不過先前邱大展曾公開說，一連串黨產攻防真的「好累」，想請辭回到一般民間單位。

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  • 蔡正元確定將請辭。（資料照，記者張嘉明攝）

    蔡正元確定將請辭。（資料照，記者張嘉明攝）

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