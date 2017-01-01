總統府前元旦升旗 蔡英文唱國歌、不發表元旦祝辭
2017-01-01 06:46
總統府元旦升旗典禮，以音樂會的形式舉行，蔡英文、陳建仁均出席。（記者羅沛德攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕今天總統府元旦升旗典禮有別於往年，以音樂會的形式舉行，並由45名國軍楷模領唱國歌，而蔡英文也開口全程唱完國歌，並沒有跳過「吾黨所宗」這句歌詞。由於台北市府未舉行升旗典禮，台北市長柯文哲也特地出席與蔡總統一起升旗。
過去不論是前總統李登輝、陳水扁還是馬英九，都在元旦府前廣場升旗典禮結束後，回到府內舉行中華民國開國典禮暨元旦團拜，並發表元旦文告或祝辭，但蔡總統今天只參加升旗典禮，並不會發表祝辭或談話。
今天升旗典禮主題是「2017我們一起」，主視覺設計是一艘揚起風帆的帆船，展現繼續向前走、新的一年有很多事要一起努力的概念，邀請大家來2017年第一場演場會，一起大聲唱歌、揚起風帆、繼續向前行。
元旦清晨4時到6時是一連串音樂表演，由DJ Cotton Disco和李英宏暖場，接著有北一女中樂儀旗隊、中山女高樂旗隊等表演。還有國防部示範樂隊和滅火器樂團演出，先由國防部示範樂隊演奏滅火器的歌曲，接著由滅火器樂團上場表演。
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