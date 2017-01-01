總統府元旦升旗 蔡英文、陳建仁全程唱國歌

蔡英文總統、副總統陳建仁出席總統府元旦升旗典禮。（記者羅沛德攝）

2017-01-01 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕2017年元旦升旗典禮在清晨6點開始，三軍樂儀隊演出後，總統蔡英文、副總統陳建仁皆出席，並全程唱完國歌，總統府緩緩升起國旗，這次的國歌和以往不一樣，帶有輕鬆、活潑的風格，沒這麼嚴肅，現場民眾也齊聲高唱。

這次元旦升旗典禮首創「沒有舞台」，總統府沒被遮蔽，也更貼近民眾。

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