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深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮

2017-01-01  00:25

〔記者施曉光／台北報導〕中華民國106年元旦升旗典禮將在總統府前舉行，原本國民黨主席洪秀柱並未打算參加，但31日晚間十一點多臨時通知媒體，106年1月1日上午6點10分她將到府前廣場非管制區參加升旗典禮，引發媒體好奇。

原本國民黨文傳會通知洪秀柱明日行程，最早只有上午10點鐘參加在中央黨部門口廣場前舉行的「反核食食安元年元旦升旗活動」，31日晚間臨時決定參加府前升旗典禮的原因，國民黨方面未加說明。

前總統馬英九於106年1月1日清晨6點20分也將到總統府前北廣場參加升旗典禮，而傳聞要參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌通知媒體明日要參加的升旗行程，只有在中央黨部的「反核食食安元年元旦升旗活動」。

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  • 原本國民黨主席洪秀柱並未打算參加一０六年元旦升旗典禮，但今晚十一點多臨時通知，明日上午六點十分她將到府前廣場非管制區參加升旗典禮。（資料照，記者方賓照攝）

    原本國民黨主席洪秀柱並未打算參加一０六年元旦升旗典禮，但今晚十一點多臨時通知，明日上午六點十分她將到府前廣場非管制區參加升旗典禮。（資料照，記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 元旦 元旦升旗 升旗典禮 國民黨 國民黨主席 洪秀柱
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